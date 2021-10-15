Водителя эвакуатора госпитализировали с внутричерепной травмой и переломом черепа.

На автодороге Мукачево-Чоп в результате столкновения легковушки и эвакуатора погибли четыре человека.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Смертельное дорожно-траспортное происшествие случилось в населенном пункте Великие Лучки около 4:00.

Известно, что водитель "Renault" столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте въехала в электроопору на обочине.

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В горящем легковушке находился сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет.

44-летнего водителя эвакуатора госпитализировали в районную больницу с внутричерепной травмой и переломом черепа.

На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

Будет назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возник масштабный пожар на крыше дома.

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Автор: Людмила Жерновская