На пляже в Одессе нашли повешенной на шарфе пенсионерку

Пожилая женщина повесилась на шарфе в кабинке для переодевания.

В Одессе на пляже обнаружена повешенная пенсионерка.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о том, что на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана обнаружена повешенная пенсионерка, поступило в правоохранительные органы от охранников вечером 14 июня.

Погибшую обнаружили в кабинке для переодевания. Отмечается, что указанная женщина - жительница Одессы, 1936 года рождения.

По предварительным данным, она совершила самоубийство, повесившись на шарфе.

По данному факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

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