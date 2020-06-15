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На пляже в Одессе нашли повешенной на шарфе пенсионерку

11:51, 15 июня 2020
Происшествия
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Женщина совершила самоубийство, повесившись на шарфе в кабинке раздевалки / Mediakritika.by

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о том, что на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана обнаружена повешенная пенсионерка, поступило в правоохранительные органы от охранников вечером 14 июня.

Погибшую обнаружили в кабинке для переодевания. Отмечается, что указанная женщина - жительница Одессы, 1936 года рождения.

По предварительным данным, она совершила самоубийство, повесившись на шарфе.

По данному факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

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