К подростку могут применить принудительные меры воспитательного характера.

В городе Южное Одесской области разоблачен шестиклассник, который сделал ложное сообщение о заминировании магазина в торговом центре.

Об этом проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, 10 января на спецлинию "102" позвонил неизвестный и заявил, что в одном из магазинов в торговом центре города заложена взрывчатка.

По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Было эвакуировано около полусотни посетителей и персонала заведения. Обследовав здание, взрывных устройств специалисты не обнаружили.

Через час правоохранители выяснили, что звонок сделал 12-летний мальчик – ученик 6-го класса местной школы. По его словам, он сделал это, чтобы посмотреть, как приедут и будут работать спецслужбы. О поступке подростка полицейские сообщили его матери.

"Женщина была ошеломлена поведением сына, так как ранее с ним никогда не было хлопот", - рассказали в главке.

Читайте такжеВ Одессе искали взрывчатку в Национальном театре оперы и балета

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объекта собственности открыто производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования изъят мобильный телефон, с которого звонил подросток. Поскольку мальчик не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за этот вид преступления, полицейские будут обращаться в суд с ходатайством о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера. Кроме того, его мать привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре задержали псевдоминера, который сообщил о" минировании " Верховной Рады Украины.