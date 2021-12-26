Мужчину задержали по месту его жительства с телефоном, с которого было сообщено о взрывчатке.

В Днепре задержали псевдоминера, который 25 декабря днем сообщил о "минировании" Верховной Рады Украины.

Как рассказали в полиции Днепропетровской области, 49-летний мужчина заявил, что намерен дистанционно взорвать заложенную в здание парламента взрывчатку.

Мужчину задержали по месту его жительства. В полиции отмечают, что он имел при себе мобильный телефон, с которого поступил звонок о взрывчатке. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Нарушителю вручили сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Как сообщал УНИАН, ранее львовские спасатели провели масштабную операцию по эвакуации более трех тысяч человек из девяти ТРЦ из-за сообщения от неизвестного о якобы заложенной взрывчатке. Злоумышленник требовал 20 миллионов долларов выкупа.

А в Харькове полиция разоблачила мужчину, который "заминировал" станцию в Харьковском метрополитене. Он оставил в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" картонную коробку и сообщил, что в ней находится бомба. При осмотре взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

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