Специалисты должны проверить здание ТРЦ на наличие опасных предметов.

Правоохранителям сообщили, что в Киеве "заминирован" один из торгово-развлекательных центров.

"Заминирован" ТРЦ "Блокбастер", говорится на Telegram-канале "Киев Оперативный".

По его данным, в центр должны были приехать соответствующие службы, которые проверят здание на наличие взрывоопасных предметов.

"Только представьте, какие это убытки перед праздниками...", – отмечается на канале.

Читайте такжеВ Киеве мужчина обиделся на персонал и "заминировал" развлекательное заведениеНапомним, в конце ноября в Киеве неизвестный сообщил о "минировании" практически всех ТРЦ. Телефонный террорист заставил эвакуировать из зданий десятки тысяч человек.

Саперы проверили ТРЦ Киева на наличие взрывчатки и не нашли опасные предметы. После этого людям разрешили зайти в помещения. Телефонного террориста начали разыскивать правоохранители.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ст. 259 Уголовного кодекса).

Если такое правонарушение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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