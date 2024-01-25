Лихтеры перегнали в Турцию, где разобрали и построили из них 12 барж большей вместимости для собственных нужд.

Служба безопасности совместно с НАБУ и САП разоблачили масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Одесская область) - национального перевозчика грузов и пассажиров в бассейне Дуная.

Как сообщили в областном управлении СБУ, злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн. По данным следствия, сделку организовали двое бывших депутатов из Одесской области от запрещенной партии ОПЗЖ и экс-глава судоходной компании. В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и контролируемой фирмой на аренду вышеупомянутых судов.

"Однако, вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию. После этого суда переправили в одну из стран Ближнего Востока. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях. В частности, на территории Украины, но уже под другой регистрацией", - рассказали в СБУ.

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Говорится, что сейчас правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что "новые" плавсредства изготовлены из комплектующих речных плавсредств государственного предприятия.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, сегодня, 25 января, сообщили о подозрении всем шестерым участникам организованной преступной группы, которая завладела имуществом УДП.

Говорится, что в августе 2017 года двое депутатов Одесского областного совета организовали схему завладения лихтерами пароходства, из которых планировали построить большие по размеру и вместимости баржи для использования в собственных коммерческих целях. Для реализации схемы они привлекли трех физических лиц и тогдашнего руководителя ЧАО "УДП", который заключил соответствующие договоры с подконтрольной депутатам компанией. Эти договоры предусматривали передачу для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 млн грн. Когда же у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на 38,35 млн грн.

"В дальнейшем 32 лихтера перегнали в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей вместимости. После этого организаторы преступления отбуксировали их в Украину и оформили на подконтрольные компании", - рассказали в НАБУ.

Среди участников преступления: двое бывших депутатов Одесского облсовета (организаторы); экс-руководитель ЧАО "УДП"; три физических лица.

Трем организаторам сделки и трем их сообщникам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 190 ("мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах"); ч. 5 ст. 191 ("завладение чужим имуществом с использованием служебного положения, совершенное организованной преступной группой в особо крупных размерах"); ч. 3 ст. 209 ("совершение сделок с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах").

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. Арестованное имущество передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Хищение госсобственности в Украине

В Одессе во время заседания рабочей группы при ОВА "прозрачность и подотчетность" эпически задержали председателя сельсовета, который был участником "собрания". По данным следствия, он разработал преступную схему по завладению землей коммунальной собственности на побережье лимана в Белгород-Днестровском районе. Группа, в состав которой входили должностные лица сельского совета, разработали механизм по завладению землями рекреационного назначения. Он заключался в том, что дельцы оформляли на подставных лиц права собственности на несуществующие объекты недвижимости. Эти "подделки", по которым на участках якобы расположены частные жилые здания, и стали основанием для отвода государственных земель.

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