Предателем оказался бывший военнослужащий, отметили в СБУ.

Задержали одессита, который собирал и передавал ФСБ информацию о подготовке Вооруженных сил Украины, надеясь за это "получить" квартиру в Крыму.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. "Контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированного агента ФСБ. Им оказался бывший военный, который еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020 - начал активно собирать разведданные о мерах боевой подготовки Вооруженных сил Украины на территории южного региона", - говорится в сообщении.

Как отмечает СБУ, "особое внимание" предатель обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировки сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в том числе боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

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Также он пытался "отслеживать" поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента и установили его российских кураторов. На завершающем этапе спецоперации контрразведчики СБУ задержали соратника агрессора.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, который в 1990 году окончил Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". Потом до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

После этого занялся бизнесом и открыл в областном центре магазин по продаже спортивного снаряжения. По данным СБУ, занимался контрабандой соответствующей продукции из РФ. Таким образом он попал в поле зрения российской спецслужбы.

Во время очередного пребывания на территории РФ его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области.

В СБУ указывают, что за выполнение вражеских задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тысяч долларов во временно оккупированном Крыму.

На основании полученных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине - как правоохранители борются с агентами противника

10 января в СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России разоблачены более 600 вражеских агентов и шпионов, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

31 января стало известно, что были задержанные агенты проникновения ФСБ России, которые "сливали" спротивнику позиции Вооруженных сил Украины и вербовали новых информаторов.

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