Предатель передавал врагу разведданные и ежемесячно получал до 4 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины передала в суд дело против помощника народного депутата, который работал на ФСБ РФ.

Об этом в своем Telegram сообщает Служба безопасности Украины.

"СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины. Будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. должностное лицо было завербовано сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву. Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины", - говорится в сообщении.

За сотрудничество с врагом помощник депутата ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. долл.

Для сбора разведданных предатель использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника депутата.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование закончено, материалы переданы в суд.

Напомним, ранее украинские партизаны во временно оккупированной Херсонской области обнаружили целую сеть предателей вместе с их кураторами.

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