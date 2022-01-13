Тринадцатилетний подросток издевался над учителями математики и географии.

Ширяевский районный суд Одесской области оштрафовал мать подростка из-за буллинга двух учителей.

Об этом сказано в решении суда.

Отмечается, что в суд поступило два протокола об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к ответственности матери подростка.

Одно правонарушение касалось взыскания за неоднократные побеги из дома мальчика, 2008 г. р. Второе – относительно того, что этот ученик школы, расположенной в пгт Ширяево, систематически нарушал дисциплину, осуществлял буллинг (травлю) учителя математики и учителя географии.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на урокахИсходя из того, что школьнику нет 14 лет, ответственность за его поступки, согласно законодательству, несут родители или лица, их заменяющие.

Суд объединил два вышеназванных дела в одно и привлек мать ребенка к административной ответственности по двум статьям – ч. 2 ст. 184, ч. 1 ст. 173-4 – КУоАП.

На нее наложено административное взыскание в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1 тыс. 700 грн. Также она должна оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 454 грн.

Ранее сообщалось, что школьницы из полтавской гимназии выгоняют на улицу и закрывают в туалете младших школьников.

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