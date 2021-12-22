Жертвами восьмиклассниц стали ученики 3 класса.

Ученицы 8 класса полтавской гимназии №12 систематически издеваются над младшими школьниками. Детей без одежды выгоняют на улицу или закрывают в туалете.

Об этом сообщает Poltavske tv.

На поведение девушек массово жалуются родители третьеклассников. Они говорят, что дети стали жертвами травли. Ученицы 8 класса якобы выгоняют младших детей на улицу и держат там без одежды, запирают их в туалете и постоянно цепляются.

"Они выбросили его на улицу в самой кофте и держали там почти весь перерыв. Он плакал и очень замерз и хотел идти домой в таком виде. Другие девочки стояли и смотрели в окно, наблюдали. Они над ним издевались и показывали непристойные жесты", – рассказала мама ученика третьего класса Екатерина Анисимова.

Читайте такжеВ США ребенок случайно застрелил мужчинуК детям девушки даже применяют физическую силу. Некоторые третьеклассники даже получили травмы.

"Пытались скрутить, вытащить на улицу, порвали кофту и поцарапали шею. Девушки 8 класса попросили своих одноклассников не пускать детей в туалет, теперь сын боится ходить в туалет", – сказала мама одного из пострадавших учеников Дарья Карачевцева.

Кроме того, родители отмечают, что за порядок в школе должна отвечать администрация. В то же время в гимназии процветает буллинг.

С ученицами 8 класса пытался пообщаться классный руководитель 3 класса. Однако те ответили на замечание педагога заявлением в полицию.

"Я сделал замечание девушкам, это было в учительской в присутствии их классного руководителя. Они решили, что им нельзя делать замечания. Написали на меня заявление, а на следующий день один из родителей пришел ко мне", – сообщил классный руководитель 3 класса Владимир Бойко.

Ученицы заявили, что педагог накричал на них в учительской, а одну из девушек дернул за руку.

"В результате данной конфликтной ситуации администрация направила обращение в полицию, также параллельно с этим обратились родители учениц. В ходе проведения проверки на учителя составили админпротокол за мелкое хулиганство", – сообщил пресс-офицер полиции Полтавы Василий Зуб.

В то же время классная руководительница 8 класса уверяет, что раньше проблем с учениками ее класса не было. Педагог отметила, что провела с детьми профилактическую беседу, а для выяснения обстоятельств в школе создали специальную комиссию.

"По результатам этой жалобы создана комиссия по расследованию, которая будет работать до 29 декабря, по результатам этого служебного расследования уже будут принимать меры. Родители сообщили, что ученики восьмого класса травят учеников третьего класса, но факт этого еще не установлен", – сообщила и.о. директора гимназии №12 Елена Семирот.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье школьницы жестко избили сверстниц за то, что те якобы целовались с парнем одной из нападавших.

Избиение длилось более 10 минут. Девушки кричали "извините!", просили отпустить, плакали, но это не остановило издевательств. В результате нападения, у пострадавших обнаружили значительные травмы, проблемы с почками, а также перелом носа. Одна из девушек потеряла зрение на один глаз.

Вас также могут заинтересовать новости: