Взрыв произошел возле входа в православную гимназию.

На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье в РФ прогремел взрыв. На входе в православную гимназию взорвалась самодельная бомба, которую принес 18-летний подросток.

Об том сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте также"Хотите мяса – отпилите Ване ногу": в РФ с одобрения учителя избили первоклассника"В Серпуховском женском монастыре взрыв. Пострадали двое. Один из них — 15-летний подросток. Всё произошло на входе в православную гимназию во имя преподобного Варлаама Серпуховского. На месте работают оперслужбы", — говорится в сообщении.

"Внутри в это время молились семь детей. У шестерых контузия, у одного из них — закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", — сообщают в сети.

По данным Telegram-канала, один из пострадавших и принес бомбу в учебное заведение. По данным российских СМИ, ранее он сам учился в православной гимназии. Пострадавших госпитализировали с рваными ранами и ожогами на ногах.

После взрыва к медикам обратились ещё шестеро детей. Педагогический состав и учащиеся эвакуированы, на место вызвали скорую помощь.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что, по предварительным данным, взорвавшего бомбу "буллили" во время учебы в заведении, что и стало мотивом преступления.

Ранее УНИАН сообщал, что в Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

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Автор: Екатерина Малюга