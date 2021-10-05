На схеме ежемесячно "зарабатывали" более 200 тыс. долларов.

В Одесской области задержан руководитель таможенного поста, организовавший схему растаможивания авто, прибывающих из США и Южной Кореи.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, спецслужба блокировала коррупционную схему на Одесской таможне, которую организовал исполняющий обязанности начальника одного из постов.

"Правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время получения очередной взятки за беспрепятственное оформление нескольких машин. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в размере 700 долл. от этого же субъекта", - сообщили в управлении.

Как уточнили в пресс-службе, за "ускоренное" и беспрепятственное растаможивание авто из Южной Кореи и США злоумышленник требовал взятки. Предварительные оценки показывают, что на этом "зарабатывали" более 200 тыс. долл. в месяц.

Отмечается, что от юридических и физических лиц систематически вымогали и получали деньги за беспрепятственное таможенное оформление импортных авто.

Читайте такжеИз-за коррупционной схемы таможенников на Львовщине бюджет потерял 2,7 миллиона гривень

За вознаграждение злоумышленник обеспечивал таможенное оформление автомобиля в течение 4 часов. Если "клиенты" отказывались платить, то оформление затягивали до 2 недель, а также завышалась его оценочная стоимость.

Цена за "беспрепятственное" оформление одного автомобиля составляла около 50 долл., в зависимости от марки автомобиля. По предварительным оценкам, ежемесячно через "схему" проходило более 8 тыс. машин. При этом взятки платили 80% клиентов этого таможенного поста.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении фигуранта дела о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех участников коррупционной схемы.

Как сообщал УНИАН, с 15 июня в Украине вступали в силу новые правила льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Автор: Лариса Козовая