В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро. Новые правила начинают действовать через месяц со дня вступления в силу закона.

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Льготная ставка

Теперь бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акциза

Сумма акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Сколько времени на оформление

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

На какие авто не распространяются законы:

не соответствующие экологическим нормам;

происходящие из государства-оккупанта (государства-агрессора);

ввезенные с временно оккупированной территории Украины.

"Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу", - уточнили в ОП.

Закон о растаможке

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.

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Автор: Елена Коваленко