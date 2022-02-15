На теле умершего не осталось "живого места".

В Одесской области двое мужчин избили знакомого, который от полученных травм скончался на улице.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в селе Троицкое.

Односельчане 43-х, 39-ти и 26-ти лет собрались у младшего из мужчин дома за ужином, выпили и начали ссориться.

"Мелкий бытовой конфликт закончился тем, что двое младших по возрасту мужчин избили старшего так, что тот скончался по дороге домой. Окровавленного мертвого мужчину обнаружили прохожие и сообщили в полицию. У потерпевшего разбита голова, лицо, сломана рука, нога, на нем не было живого места", - сказано в сообщении.

Правоохранители быстро установили, кто виновен в смерти пострадавшего. По месту жительства фигурантов провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступлению, в частности одежду и обувь со следами крови.

Свою вину они признали. Им объявлено подозрение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчинам грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестные жестоко поиздевались над бездомным мужчиной.