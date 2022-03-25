Еще двое пассажиров, среди которых ребенок, госпитализированы.

В Одесской области автомобиль врезался в блокпост, погибли двое жителей Мариуполя, который находится в осаде.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла в Белгород-Днестровском районе Одесской области вечером 24 марта.

В автомобиле "ВАЗ" находился 70-летний водитель, его жена, их 44-летняя дочь и 12-летний внук.

На выезде из города Татарбунары в сторону города Измаил водитель не справился с управлением и авто врезалось в бетонное сооружение, размещенное на проезжей части.

Супруги погибли, мальчик и его мать получили различные травмы, их госпитализировали.

Сведения по факту ДТП внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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