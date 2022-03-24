Министр обратилась к Красному Кресту, к российской стороне с требованием дать возможность людям выехать в Запорожье.

Оккупанты не пропускают через блокпост в Бердянске автобусы, которые должны эвакуировать людей из Мариуполя.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мариупольское направление очень тяжело идет. Там уже скопилось около 40 автобусов, которые ожидают людей, и оккупанты не позволяют пройти блокпост в Бердянске, удерживают наши автобусы. И сейчас мы снова обращаемся к Красному Кресту, к российской стороне с требованием дать возможность людям выехать в Запорожье", - отметила она.

По словам Верещук, эвакуация в других областях "идет лучше".

"Но в Макарове на Киевщине не было определенного количества людей, чтобы заполнить автобусы. Мы сейчас будем видеть, что с маршрутами и как надо изменить, чтобы люди, которые хотят выбраться, получили такую возможность", - добавила министр.

Ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко назвал имя российского генерала, который руководит блокадой Мариуполя.

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