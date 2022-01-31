В Одессе задержали 55-летнюю женщину, которая пыталась ограбить киоск.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в конце прошлой недели в центре города, на ул. Новосельского.
"Повредив витринные стекла киоска, злоумышленница пригрозила 63-летней продавщице револьвером и велела отдать выручку, а когда поняла, что денег в кассе нет, бросилась бежать", - говорится в сообщении.
Через несколько кварталов подозреваемую задержали работники батальона полиции особого назначения, которым о случившемся сообщила потерпевшая. Злоумышленницу передали следователям территориального подразделения полиции.
Фигурантку поместили в изолятор временного содержания. Ей инкриминируют разбой (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы. Изъятое оружие направили на экспертизу.
Как сообщал УНИАН, в Запорожской области полицейские задержали мужчину, который украл в Одессе из офиса рекламного агентства 150 тысяч гривень.