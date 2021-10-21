Злоумышленник совершил преступление на прошлой неделе, а потом его задержали в Запорожской области, поделились в полиции.

В Запорожской области полицейские задержали мужчину, укравшего в Одессе из офиса рекламного агентства 150 тысяч гривень.

Злоумышленник попал в помещение фирмы, расположенной на улице Бугаевской, на прошлой неделе через противопожарный люк, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Дождавшись, когда работники офиса разойдутся после работы по домам, злоумышленник залез на крышу здания и, повредив противопожарный люк, проник в помещение. В конференц-зале он нашел планшет и смартфон, а в кабинете директора распилил сейф и забрал оттуда около 150 тыс. грн в иностранной валюте", – сказано в сообщении.

С места преступления 47-летний житель Березовского района Одесской области скрылся на собственном автомобиле. Оперативники задержали его через несколько дней в Запорожской области.

Читайте такжеПод Киевом мужчина украл у соседа по палате деньги на операцию, пока тому ее делали (фото)К тому времени злоумышленник имел при себе уже только часть похищенных средств.

Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он арестован.

За кражу, соединенную с проникновением в помещение, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

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Автор: Лариса Козовая