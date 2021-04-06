У злоумышленников во время обыска изъяли марихуану, оружие и видеорегистратор.

В Одессе задержаны двое мужчин, которые продавали марихуану наркозависимым, в том числе осужденным, которые находятся в исправительной колонии.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили наркодилера, который продавал кокаин за "биткоины" (фото)Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, злоумышленники задержаны сотрудниками регионального управления стратегических расследований.

Установлено, что двое жителей Одессы в возрасте 48-ми и 49-ти лет на территории региона сбывали наркозависимым гражданам марихуану, в том числе в одном из одесских исправительных учреждений.

Во время санкционированных обысков, которые проводились по местам проживания фигурантов и сбыта незаконного товара, изъято около 2 кг марихуаны, более 300 тыс. грн, револьвер с патронами, несколько десятков мобильных телефонов, планшет, флэш-носители, видеорегистратор, банковские карты, сим-карты, несколько заточек и устройства для употребления наркотиков.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция также обнародовала видеозапись, на которой зафиксирован допрос мужчины. Он сообщил, что в настоящее время отбывает наказание за совершение преступления в исправительном учреждении №14, в которое ему доставили наркотики. По его словам, наркотическое вещество ему помог доставить «со свободы» знакомый, передав коноплю в мешке из-под клея для плитки.

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Автор: Лариса Козовая