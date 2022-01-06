Один из спортсменов прыгнул с пирса и доплыл до обессилевшей женщины, а остальные помогли вытащить ее на берег.

В одесской курортной Аркадии неравнодушные любители пробежек спасли из моря тонущую женщину.

Видео спасения предоставил Владимир Шиленко, сообщает издание "Думская". По его словам, все произошло сегодня, в четверг, 6 января, примерно в 7:40 утра.

Люди совершали утреннюю пробежку на берегу моря, когда заметили в 30 метрах от берега что-то странное. Поначалу они подумали, что это мешок, однако затем поняли, что в воде находится человек в темной одежде.

Тонущего решено было спасать.

"Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытянул обессилевшую женщину к берегу. Остальные помогли вытянуть ее на плиты. Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо", - рассказал мужчина, предоставивший видео.

Местные Telegram-каналы пишут, что, возможно, женщина хотела покончить с собой.

Как сообщает odesa.depo.ua, в ГУ ГСЧС в Одесской области не знали об этом случае, однако если спасенная женщина напишет письмо, которое будет инициировать поощрение ее спасателей, тогда их подадут на награждение в Киев.

Ранее УНИАН писал, как в Карпатах спасли четырех туристов из Одессы.

А на Харьковщине мужчина спас 8-летнего мальчика из горящего дома.

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