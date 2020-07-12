В центре Одессы спасатели локализовали пожар в жилом доме
В центре Одессы спасателям удалось локализовать пожар в жилом 3-этажном доме на площади более 700 кв. м.
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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 13:06 пожар по ул. Бунина, 35 локализован. Отмечается, что сейчас продолжается ликвидация возгорания. С жильцами дома работают психологи ГСЧС.
На месте также работает полиция, квартал, в котором произошло ЧП, оцеплен.
Информации о погибших и потерпевших пока нет.
Возгорание произошло в квартире на 2 этаже, расположенной над пиццерией Olio, которая находится на первом этаже здания. Со второго этажа огонь перекинулся на верхний этаж, откуда - на крышу. Затем ветер «разогнал» по ней пламя.
Вышеназванное здание 1814 года постройки.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы, на ул. Бунина, 35, загорелся жилой 3-этажный дом. В частности, когда спасатели прибыли, горели квартиры на втором и третьем этаже, а также крыша.
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