В центре Одессы спасатели локализовали пожар в жилом доме

С жильцами дома работают психологи ГСЧС.

В центре Одессы спасателям удалось локализовать пожар в жилом 3-этажном доме на площади более 700 кв. м.

Читайте такжеВ лесах Луганской области продолжается тление – ГСЧС

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 13:06 пожар по ул. Бунина, 35 локализован. Отмечается, что сейчас продолжается ликвидация возгорания. С жильцами дома работают психологи ГСЧС.

На месте также работает полиция, квартал, в котором произошло ЧП, оцеплен.

Информации о погибших и потерпевших пока нет.

Возгорание произошло в квартире на 2 этаже, расположенной над пиццерией Olio, которая находится на первом этаже здания. Со второго этажа огонь перекинулся на верхний этаж, откуда - на крышу. Затем ветер «разогнал» по ней пламя.

Вышеназванное здание 1814 года постройки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы, на ул. Бунина, 35, загорелся жилой 3-этажный дом. В частности, когда спасатели прибыли, горели квартиры на втором и третьем этаже, а также крыша.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram