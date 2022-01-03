Нарушителя остановила стена дома, в которую он врезался. Полиция начала расследование.

Сегодня в центре Одессы пьяный водитель на BMW столкнулся с двумя авто и электроопорой, пострадали три человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла примерно в 4:00.

По предварительной информации, двигаясь на красный свет светофора, 24-летний водитель BMW столкнулся с автомобилем Lada на улице Успенской. От удара его отбросило на запаркованный Opel. Однако мужчина на BMW продолжил движение, после чего врезался в опору электросети и фасад дома на улице Ришельевской.

В ДТП получили травмы водитель, а также двое пассажиров BMW - 23-летний парень и 22-летняя девушка.

Читайте также"Не паркуйтесь где попало": в Харькове коммунальщики "закопали" машину в снег (видео)Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа. Водителя проверили на содержание алкоголя в крови – медосмотр показал, что он был в состоянии опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали пьяного мужчину, который сбил ребенка на пешеходном переходе.

Вас также могут заинтересовать новости: