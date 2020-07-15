В Одессе бывшего полицейского подозревают в изнасиловании 17-летней девушки

В феврале полицейский заставил девушку поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на остановку общественного транспорта.

В Одессе бывшему полицейскому сообщено подозрение в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, о подозрении сообщено инспектору ювенальной превенции одного из районных отделов полиции в Одессе.

Установлено, что в конце января текущего года из-за конфликта в семье 17-летняя девушка ушла из дома. После ее розыска и проведения с ней и ее матерью профилактических бесед указанный работник полиции, используя служебное положение, втерся в доверие к несовершеннолетней.

«В феврале полицейский, имея возможность влиять на потерпевшую, привел ее к себе домой, где совершил действия сексуального характера…», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как уточнили в пресс-службе, этот полицейский уволен из рядов правоохранительных органов.

В пресс-службе добавили, что о подозрении сообщено только сейчас в связи с тем, что требовалось время для проведения соответствующих экспертиз.

Расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников Одесского управления ДВБ НП Украины (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области.

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что подозреваемый работал инспектором сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы.

Следствием установлено, что несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в конце января, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

Как отмечается, 11 февраля злоумышленник заставил девушку поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на остановку общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, в феврале ГБР начало расследование по факту изнасилования несовершеннолетней полицейским в Одессе. Сообщалось, что ученица 11-го класса одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции.

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