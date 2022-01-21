Участники банды представлялись работниками правоохранительных органов и терроризировали жителей региона.

В Одесской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая похищала людей и требовало с них деньги. В частности, задержаны двое пограничников: они избили похищенного мужчину и забрали у него 74 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемых задержали 19 января прокуратура совместно с региональным УСБУ.

Установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, в Суворовском районе города похитили 23-летнего парня, заковали его в наручники и посадили в свой автомобиль. Угрожая пистолетом, они избили потерпевшего и отобрали 40 тыс. грн.

"Впоследствии фигуранты проникли в квартиру потерпевшего, где завладели еще 34 тыс. грн. ..", - рассказали в прокуратуре.

Когда подозреваемые вышли на улицу, их задержали правоохранители. У задержанных обнаружили удостоверение сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

В пресс-службе областного УСБУ уточнили, что правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку и задержали двух пограничников-организаторов банды. По предварительным данным, в ее состав входили действующие правоохранители. Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и вымогали у них деньги. В случае отказа платить "дань" злоумышленники угрожали потерпевшим физической расправой.

Представлялись участники банды работниками правоохранительных органов - Нацполиции, СБУ и других структур. При этом организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Госпогранслужбы Украины.

Они задерживали людей под вымышленными предлогами и "выбивали" из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности. Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей Одессы.

Читайте такжеВ центре Одессы ночью пенсионерку бросили в мусорный бакРешается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность сообщников к совершению других преступлений. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности других подозреваемых.

Как отметили в прокуратуре, открыто производство по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. ч. 2, 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В социальных сетях очевидцы задержания рассказали, что оно произошло на улице Филатова в Киевском районе города. Задержанные якобы являются пограничниками морской охраны.

Как сообщал УНИАН, ранее на Прикарпатье работники Управления СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями Национальной полиции задержали лидеров и участников преступной группировки, которая похищала и пытала людей.

Вас также могут заинтересовать новости: