Сегодня в пригороде Одессы погиб 4-летний мальчик, который выпал из окна квартиры на 10-м этаже дома в жилом массиве «Радужный».
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, от полученных травм ребенок скончался в автомобиле скорой помощи.
По предварительной информации следственно-оперативной группы Овидиопольского отдела полиции, трагедия произошла, когда мать ребенка находилась в кухне.
В это время мальчик забрался на подоконник в спальне, оперся на москитную сетку и упал.
Сейчас полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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