В Одессе со здания на Дерибасовской обрушился фрагмент фасада.
Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми (видео)Об этом пишет Думская.
Вечером с фасада углового трехэтажного здания, расположенного по адресу Дерибасовская,15/ Екатерининская,19, упали куски карниза.
В результате происшествия никто не пострадал. Обломки задели припаркованные автомобили.
«Сотрудники КП «ЖКС «Порто-Франковский» оперативно оградили опасный участок. Представитель собственника здания заверил, что утром 13:04 на месте будет работать спецтехника и рабочие, которые ликвидируют аварийные элементы фасада», - сообщили в департаменте городского хозяйства.
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