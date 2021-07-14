В Одессе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ящик с запрещенными предметами нашли возле Клеверного моста сотрудники полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.
На место происшествия вызвали сотрудников управления взрывотехнической службы областной полиции.
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Среди изъятого – три гранаты и семь корпусов от них, запал УДЗ, два противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра.
Арсенал правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.
Полицейские устанавливают происхождение всех предметов и лиц, причастных к их хранению. Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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