Деньги злоумышленник вымогал за размещение МАФов.

Сегодня в Одессе задержан чиновник горсовета при получении взятки в размере более 110 тыс. грн.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, оперативники областного управления стратегических расследований совместно со следователями задержали и.о. руководителя коммунального учреждения Одесского городского совета.

Взятку в 100 тыс. грн чиновник требовал за непроведение демонтажа торговых объектов и изготовление документов на их размещение на территории Суворовского района Одессы.

"За полученные средства фигурант обещал не проводить демонтаж двух МАФов и в дальнейшем подготовить разрешительную документацию на их размещение", - сообщили в главке.

Отмечается, что мужчина задержан сразу после получения второго транша взятки - 76 тыс. грн. Ранее полицейские задокументировали получение злоумышленником ее первой части - 37,5 тыс. грн.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Автор: Лариса Козовая