Банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина.

В окно одесского трамвая неизвестные бросили стеклянную банку из-под Nutella и травмировали пассажира.

Видео инцидента появилось в местных Telegram-каналах вечером, 26 ноября.

Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина. В результате попадания повредили стекло, а пассажир, который на момент происшествия сидел в кресле, получил травму глаза.

По словам свидетелей, инцидент произошел во время движения транспорта недалеко от одной из остановок. Во время съемок места происшествия пострадавший уже держался за глаз.

Как писал УНИАН, в октябре в Суворовском районе Одессы из трамвая, который только начал путь с остановки, выпала пенсионерка. В результате трамвай не смог сдвинуться с места до приезда полиции и скорой помощи, которую вызвали другие пассажиры.

В ноябре в Кривом Роге трое 11-летних девушек разрисовали вагон городского трамвая. Правоохранители составили в отношении девушек соответствующие протоколы, однако отец одной из девушек захотел решить вопрос мирно и вместе с нарушительницей и женой отмыли вагон.

А еще в Одессе появился трамвай, в котором вакцинируют от COVID-19. Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. В мэрии утверждают, что прививки делают медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

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Автор: Виолетта Орлова