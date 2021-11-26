По словам правоохранителей, родственники парней делают все, чтобы снять с них подозрение в изнасиловании.

Родственники 15-летних подростков, напавших на 47-летнюю женщину в Кривом Роге, ограбивших и изнасиловавших ее, делают все, чтобы с подозреваемых сняли часть вины.

Об этом говорится в материале Obozrevatel.

В день нападения двое юношей выпивали в бане, где работала потерпевшая. Они устроили там пожар и распылили огнетушитель. На просьбу женщины возместить ущерб они позвали ее на улицу, якобы к банкомату, где и напали.

Правоохранители сразу открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Центрально-Городской районный суд Кривого Рога избрал им меру пресечения - 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе.

Читайте такжеСвязал, изнасиловал и ограбил: первое свидание с онлайн-знакомым закончилось для киевлянки ужасом (фото)Однако, по словам источников в полиции, после задержания подростки вначале наотрез отрицали свою причастность к преступлениям, а затем согласились с избиением и разбоем, но продолжают отрицать изнасилование. Кроме того, правоохранители говорят, что родственники парней делают все, чтобы снять с них подозрение в изнасиловании.

Таким образом, самый большой срок подросткам светит за разбой - до 15 лет тюрьмы. За нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилование - до 10 и 7 лет. Однако сексуальное насилие считается "стыдной" статьей, так что парни на всю жизнь могут получить клеймо сексуальных преступников.

"Помимо того, что изнасилование женщины, по возрасту годящейся им в матери, а то и бабушки, будет довольно негативно воспринято среди ромов, оно также не даст беспроблемно отбыть за решеткой весь срок. На зоне еще есть понятия. Потому родственники будут делать все, чтобы "убрать" эту статью УК: мол, "мальчики" только ограбили и избили, а после того, как покинули место преступления, жертву изнасиловал кто-то другой", - считает собеседник журналистов в правоохранительных органах.

По данным источников, возможны варианты и с "оправдывающей" экспертизой, также могут быть попытки "порешать с правоохранителями".

При этом стало известно, что один из задержанных уже имел проблемы с законом: парень попадался на грабежах. Вместе с младшим братом в марте 2021 года он напал на пожилого мужчину на улице Украинской. Юноши забрали у жертвы деньги и телефон. Кроме того, парочка избила и ограбила человека с инвалидностью на костылях на улице Петра Калнышевского.

Что с женщиной после нападения

В городской больнице №2, куда после нападения госпитализировали потерпевшую, говорят, что она поступила в тяжелом состоянии. Женщину прооперировали, сейчас ее состояние стабильно тяжелое.

"Она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой. Было проведено оперативное вмешательство, теперь лечение медикаментозное. Женщина находится в реанимационном отделении. Сейчас ее состояние тяжелое, стабильное", - рассказала заведующая приемным отделением Елена Сиротюк.

Как сообщал УНИАН, правоохранители Кривого Рога задержали двух несовершеннолетних 2006 года рождения за нападение на 48-летнюю женщину. Подростки посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

Выяснилось, что в тот день 15-летние юноши распылили огнетушитель в бане, где работала потерпевшая. Женщина попросила их возместить ущерб. Тогда они предложили ей вместе пойти к банкомату, где и напали.

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Автор: Катерина Комолова