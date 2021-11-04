Отец одной из девушек захотел решить вопрос мирно и вместе с нарушительницей и женой отмыли вагон.

В Кривом Роге трое 11-летних девочек разрисовали вагон трамвая коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Несовершеннолетних вандалов поймала охрана и вызвала полицию и родителей, говорится в сообщении Дмитрия Соловья в Facebook-группе "Транспорт Кривого Рога".

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Правоохранители составили в отношении девушек соответствующие протоколы, однако отец одной из девушек захотел решить вопрос мирно и вместе с нарушительницей и женой отмыли вагон.

"Думаю девушка запомнит это надолго. В отношении двух других девушек предприятие будет совершать дальнейшие действия по привлечению родителей к ответственности и взыскания причиненного ущерб предприятию", - написал Соловей.

Как отмечает ТСН, на КП "Скоростной трамвай" в Кривом Роге в последнее время активно борются с малолетними вандалами, "творчество" которых родителям обходится в несколько тысяч гривен. В частности, недавно предприятие выиграло суд по иску о возмещении убытков, и с родителей "юного художника" взыскали 3402 гривен материального ущерба.

Как сообщал УНИАН, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает наказывать вандалов, которые портят имущество города, розгами посреди площади. "Я думаю, хулиганов надо наказать... Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буков по голой сраке среди площади... Кажется, это было бы самое эффективное!",- считает Марцинкив.

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Автор: Александр Топчий