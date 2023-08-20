Украинцы заметили в воде предмет похожий на опасный боеприпас и вызвали полицию.

В Одессе на пляже отдыхающие заметили подозрительный предмет, который напомнил им якорную мину. Для его точной идентификации на место прибыли полиция и спасатели.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка ГСЧС, соответствующее сообщение поступило к спасателям сегодня в 13:30 от дежурного полиции. Опасный предмет увидели за волнорезом, на популярном пляже "Ланжерон".

"Сообщение о том, что в воде, за волнорезом, на пляже "Ланжерон", обнаружен предмет, похожий на якорную мину. Работники полиции по громкой связи сообщили отдыхающим об опасности. Для идентификации неизвестного предмета к месту происшествия направлены пиротехники ГСЧС", - рассказали в управлении.

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В пресс-службе Сил обороны юга Украины уточнили, что в воде обнаружен предмет внешне похожий на речную якорную мину.

"Силами полиции обеспечено оповещение людей о вероятной опасности, предложено эвакуироваться на безопасное расстояние", - заявили военные.

Они напоминают, что минная опасность остается достаточно высокой, в Черном море много морских мин, разбросанных врагом еще с начала полномасштабного вторжения. Также возможно обнаружение речных мин, которые принесло, как последствие крупного искусственного наводнения после подрыва Каховской ГЭС.

Людей просят не отдыхать на непроверенных и неоткрытых официально пляжах.

"Сейчас начинается проверка акватории, где обнаружена "находка", - добавляют военные.

Курортный сезон в Одессе сопровождаются "дрейфующими" минами

Как сообщал УНИАН, 7 августа начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что подписал распоряжение об открытии курортного сезона, который был сорван в начале июня из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС. Кипер заверил, что качество воды уже стабилизировалось, а пляжи, которые откроют, должны быть оборудованы защитными сетками, чтобы "ловить" дрейфующие мины, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи и имеющимися поблизости укрытиями.

Позже был обнародован список пляжей, которые прошли проверку, но "Ланжерона" среди них нет.

Недавно, руководитель общественной экологической организации "Зеленый лист" Владислав Балинской продемонстрировал, в каком состоянии находятся противоминные сетки на одном из официально проверенных пляжах. По его словам, он понырял на инклюзивном пляже (возле пляжа Caleton) и зафиксировал, что эти же сетки не работают. В частности, они запутались на большей протяженности пляжа.

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