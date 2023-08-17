Почти на всей протяженности пляжа сетку уже "скрутило".

Руководитель общественной экологической организации "Зеленый лист" Владислав Балинской продемонстрировал, в каком состоянии противоминные сетки на одном из официально открытых пляжей.

Он напомнил на своей странице в Facebook, что глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уверял: пляжи, открытые для отдыхающих, полностью безопасны и оборудованы противоминными заградительными сетками.

Общественный деятель отмечает, что такие заверения у него вызвали сомнения поэтому он решил проверить, насколько безопасность соответствует действительности. По его словам, он понырял на инклюзивном пляже (возле пляжа Caleton) и зафиксировал, что эти же сетки не работают.

"Они запутались на большей протяженности пляжа. Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес заработать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан", - подчеркивает общественный деятель.

Он также настаивает на мониторинге морской воды с возможностью удаленного публичного доступа к базе данных, потому что заявления о чистом море тоже нуждаются в проверке. "Обустройте нормальное противоминное заграждение и лоббируйте себе на здоровье", - говорит Балинский.

Он обнародовал видеозапись того, как ныряет в море и с помощью видеокамеры продемонстрировал скрученную сетку.

"Курортный сезон" Одессы

Как сообщал УНИАН, в конце мая местные власти обещали открыть на побережье Одессы часть пляжей. В частности, говорилось, что на предмет безопасности будут рассматривать отдельные участки в пределах береговой линии - от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана.

Доступ обещали открыть при выполнении определенных требований: между траверсами должно быть натянуто заграждение (сетки) с буями, пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами – башнями на берегу и тому подобное.

Тогда официально пляжи не открывали, потому что 6 июня российские оккупанты совершили теракт на дамбе Каховской ГЭС, из-за чего произошло ужасное загрязнение Черного моря. Также в морской акватории стало больше мин - много "сюрпризов" было смыто потоком пресной воды из-за подрыва плотины.

Уже 7 августа глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил возможность открытия курортного сезона, потому что качество воды уже стабилизировалось. В субботу, 12 августа, было обнародовано заявление об открытии отдельных пляжей.

Надо отметить, что и без официального разрешения, многие люди посещают одесские пляжи, а коммерсанты работают на побережье.

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