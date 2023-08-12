Список доступных зон раскрыл глава ОВА.

В Одессе официально открыли часть пляжей для купания и оздоровление украинцев у моря.

Соответствующие доступные зоны обнародовал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", - уточнил он.

На пляжах разрешено пребывание людей с 08:00 до 20:00. Первые открытые зоны:

пляж Калетон, инклюзивный пляж, муниципальный пляж (район 14 фонтана), пляж "Икра", пляж "Чайка";

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Кипер уточнил, список со временем будет дополняться по мере прохождения проверок. По его словам, он поручил председателю РВА и мэру Одессы лично проинспектировать пляжи.

Также Кипер напомнил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), вне зон для купания пребывание людей запрещено.

На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.

В случае необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Также чиновник напомнил, что сейчас запрещен выход в акваторию Черного моря любых плавсредств, кроме спасательных служб.

У берегов Одессы постепенно очищается акватория Черного моря

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе власти собирались открыть часть пляжей, но из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС - планы отложили.

Недавно глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что качество воды в Черном море соответствует нормам, поэтому часть пляжей все же собираются открыть. Но люди и раньше отдыхали на побережье, несмотря на опасность.

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