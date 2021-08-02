Злоумышленник бил соседа, пока его не остановили очевидцы. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Суворовском районе Одессы мужчина жестоко избил соседа, который сделал ему замечание за включенную ночью громкую музыку.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, это произошло на улице Академика Сахарова.

"37-летний мужчина набросился на 58-летнего соседа, когда тот сделал ему замечание по поводу включенной ночью в автомобиле музыки, которая звучала на весь двор и мешала отдыхать. Злоумышленник с жестокостью избивал потерпевшего до тех пор, пока его не остановили прохожие", - рассказали в главке.

На место происшествия люди вызвали полицию и скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой и многочисленными синяками на теле.

Читайте такжеСтрелял "по хохлам" в Киеве: задержанному "шутнику" грозит до 7 лет тюрьмыЗлоумышленника доставили в территориальный отдел полиции, где ему сообщили о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе вандал повредил баннер с гербом Украины. Нарушителя быстро нашли за вознаграждение от активистов.

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Автор: Лариса Козовая