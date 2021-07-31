Информация о злоумышленнике поступила после объявления о вознаграждении.

В Одессе активисты установили личность вандала, повредившего баннер с гербом Украины, установленный в память о погибших в мае 2014 года патриотах.

Об этом в Facebook сообщил активист Демьян Ганул, который объявил вознаграждение 10 тыс. грн за информацию о личности злоумышленника.

"Негодяя установили!!! Вознаграждение в размере 10 тыс. грн совершает чудо, и уже направляются к неравнодушным гражданам. Это очень красивый, а главное быстрый результат. Знаем, даже как расположена кровать в квартире, где проживает этот подонок", - написал Ганул.

Он также обнародовал видео, на котором запечатлен идущий по улице мужчина. Активист утверждает, что это "сепар" направляется резать баннер.

Читайте такжеСуд во Львове вынес приговор студенту, который облил краской памятник Бандере (фото)

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года в центре Одессы неизвестные подожгли красно-черный флаг с гербом Украины, установленный в память о погибших в мае 2014 года проукраинских активистов. Впоследствии его восстановили местные патриоты.

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов. Погибло 48 человек, пострадали более 200.

После этого начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты - Игорь Иванов и Андрей Бирюков. Здесь обустроен своеобразный мемориал с красно-черным флагом.

Автор: Лариса Козовая