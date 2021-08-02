Уникальная находка была под землей, недалеко от Потемкинской лестницы.

В центре Одессы во время археологических раскопок обнаружен старинный сосуд, в котором в формалине находится детеныш-осьминог.

Об этом в Facebook сообщил историк Андрей Красножон, назвав находку уникальной.

По его словам, хорошо сохранившаяся стеклянная емкость с моллюском была обнаружена среди остатков вещей аптечного (медицинского) характера.

"В ходе раскопок найден... осьминог. Точнее, осьминожек, возрастом лет 80, а может и все 100 – в ходе наших исследований на Приморском бульваре, всего в 11 метрах от Потемкинской лестницы. То есть, пока все мы – одесситы и гости нашего города (а также наши родители, дедушки и бабушки) прогуливались по плитке самой известной в мире мостовой, он покоился в формалине на глубине полутора метров в специально изготовленном сосуде как анатомический препарат...", - написал Красножон.

Он отмечает, что свалка аптечного характера, найденная возле памятника Дюку де Ришелье, содержала десятки флаконов, датирующихся второй половиной 1930-х – началом 1940-х годов. При этом, как считает историк, уже само обнаружение в этом месте медицинской свалки специалистам кажется странным.

"Среди прочего в ней оказался и запаянный флакон с "плавающим" осьминогом. Удивительное, как оказывается, рядом – и оно прямо под ногами", - акцентирует он, уточнив, что цель археологических раскопок – отнюдь не поиск осьминогов. Историк выясняет, какие аптеки до Второй мировой войны находились недалеко от Дюка.

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Автор: Лариса Козовая