У 25-летнего мужчины выявили 2 кг препарата α-PVP.

В Одессе задержан житель Херсонской области при попытке отправить по почте партию психотропов.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Задержан 25-летний мужчина в курортном районе "Аркадия", на улице Гагаринское плато, во время попытки отправить по почте партию (0,5 кг) препарат α-PVP (альфа-пирролидинопентиофенон) в Киев и Херсон.

Во время обыска в квартире, которую арендовал злоумышленник, правоохранители изъяли еще полтора килограмма вещества, электронные весы, мобильные телефоны, в которых содержится переписка с заказчиками "товара", а также пистолет. Все изъятое направлено на экспертизу.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пока ему объявили подозрение по ч.1 и ч. 3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное обращение с оружием будет решаться после выводов экспертизы.

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Справка УНИАН. α-PVP (альфа-пирролидинопентиофенон или альфа-пирролидиновалерофенон) -— синтетический психостимулятор. В 2016 году в США распространялась информация о том, что α-PVP превращает людей в "зомби", в штате Флорида наблюдались случаи агрессивного поведения и каннибализма, причиной которого назвали употребление α-PVP. Однако доподлинно неизвестно, стал ли именно этот психотроп причиной такого поведения.

Побочные действия из-за его употребления бывают очень серьезными, вплоть до летального исхода. Смерть часто наступает от передозировки. У потребителей вещества могут наблюдаться бред, галлюцинации, склонность к самоповреждению, спутанность сознания, панические атаки и прочее.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины во время спецоперации в Киеве и Запорожской области заблокировала канал сбыта в Украине контрабандных экстази и кокаина.

Автор: Лариса Козовая