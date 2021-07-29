Ежемесячный доход дельцов от наркобизнеса составил более 3 миллионов гривень.

Служба безопасности Украины во время спецоперации в Киеве и Запорожской области заблокировала канал сбыта контрабандных экстази и кокаина.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропов ЛСД на территорию нашей страны. Полученный от иностранных сообщников "товар" злоумышленники реализовывали через собственную разветвленную сеть дилеров в разных регионах Украины.

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Правоохранители задержали в Киеве организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков.

В ходе обысков по местам пребывания дельцов в столице и Запорожской области обнаружены подготовленные к продаже почти 2 тыс. таблеток экстази, примерно 0,5 кг кокаина, марки ЛСД, более 1 кг каннабиса.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 2,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Закелова