Сегодня в Одессе патрульные спасли мужчину, который посреди улицы порезал себе вены.
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Как сообщили журналистам в Управлении патрульной полиции в Одесской области, о мужчине, который на ул. Николая Боровского истекает кровью, патрульным сообщили очевидцы.
«В частности, заявители рассказали, что мужчине очень плохо и он истекает кровью. Инспекторы полиции Николай Костя и Евгений Жилко за считанные минуты прибыли на место и увидели мужчину, который находится посреди улицы. У него порезано запястье...» - сообщили в управлении.
Отмечается, что инспекторы оперативно наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не терял сознание.
Сейчас 35-летний пострадавший находится под наблюдением врачей.
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