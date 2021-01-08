Пострадавшего спасли патрульные, сейчас он под наблюдением врачей.

Сегодня в Одессе патрульные спасли мужчину, который посреди улицы порезал себе вены.

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Как сообщили журналистам в Управлении патрульной полиции в Одесской области, о мужчине, который на ул. Николая Боровского истекает кровью, патрульным сообщили очевидцы.

«В частности, заявители рассказали, что мужчине очень плохо и он истекает кровью. Инспекторы полиции Николай Костя и Евгений Жилко за считанные минуты прибыли на место и увидели мужчину, который находится посреди улицы. У него порезано запястье...» - сообщили в управлении.

Отмечается, что инспекторы оперативно наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не терял сознание.

Сейчас 35-летний пострадавший находится под наблюдением врачей.

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Автор: Лариса Козовая