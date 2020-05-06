В Одессе мужчина жестоко избил пенсионера за замечание о парковке авто на пешеходном переходе

72-летний пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан.

В Одессе задержан мужчина, жестоко избивший пенсионера, который сделал ему замечание по поводу автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Суворовском районе Одессы, на ул. Марсельской.

Как отмечается, злоумышленник припарковал автомобиль на пешеходном переходе, что препятствовало передвижению пешеходов.

Один из граждан – 72-летний местный житель – сделал замечание владельцу машины.

«Во время словесной перепалки 30-летний злоумышленник ударил пенсионера кулаком в лицо и толкнул. Пожилой мужчина упал на асфальт, получив травму головы. Правонарушитель тем временем сел в свой автомобиль и уехал», - рассказали в главке.

Очевидцы вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, которая доставила потерпевшего в больницу.

Полиции удалось установить и задержать владельца автотранспорта - жителя Лиманского района Одесской области.

Пенсионер сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Открыто производство по ч. 1 ст. 121Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение"). До избрания меры пресечения фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.