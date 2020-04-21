В Харькове избили и ограбили журналиста, инцидент попал на видео

На записи видно, как двое неизвестных подбегают к журналисту сзади и валят его на землю, после чего бьют.

В Харькове избили и ограбили журналиста и активиста Алексея Кусова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, добавив видео инцидента.

По его словам, 20 апреля во дворе его дома на него напали двое неизвестных. На записи видно, как двое мужчин подбегают сзади и валят его на землю, после чего бьют. Затем нападавшие убегают, а жертва встает и стреляет в их сторону.

Читайте такжеВ Чернигове полиция расследует публичные угрозы журналисту в соцсетях

"Я открывал огонь, но без очков плохо попадаю. Хочу сказать тем, кто заплатил за этот бред: ваши условия, запугивания и бабло мне не нужны", - заявил Кусов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас устанавливаются личности нападавших. По их данным, злоумышленники завладели барсеткой потерпевшего с денежными средствами в размере 40 тысяч гривень и кредитными карточками.

«20 апреля в 22:40 в Шевченковский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Шатиловской на 35-летнего мужчину возле дома проживания напали двое неизвестных. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция начала проверку по факту нападения охранника Свято-Ильинского мужского монастыря УПЦ МП на женщину-фотографа, которая снимала богослужения.