После жестокого избиения женщина скончалась в лифте многоэтажки.

В Одессе задержали мужчину, который до смерти избил свою сожительницу. Он устроил женщине "сцену ревности", потому что та "поздно пришла домой".

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Событие произошло в понедельник по месту жительства гражданских супругов на территории Киевского района города. Нетрезвый мужчина устроил жене "сцену ревности", когда та поздно пришла домой, нещадно избил ее и выставил за дверь. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась прямо в лифте", - говорится в сообщении.

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О смерти женщины правонарушитель сообщил полиции, когда увидел ее мертвую и отнес домой. Сотрудники полиции изъяли с места совершения преступления вещественные доказательства, в частности разбитую бутылку, которой фигурант бил потерпевшую.

Правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в умышленном причинении сожительнице тяжких телесных повреждений, приведших к ее смерти. Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области пьяный водитель на BMW врезался в стену есть жертва.

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