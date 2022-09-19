По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек.

Сегодня в Одессе автокран протаранил маршрутку и несколько автомобилей, пострадали шесть человек.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, на улице Добровольского автокран врезался в маршрутный автобус, в котором были пассажиры. Также он столкнулся с несколькими другими автомобилями.

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Предварительно, шестеро пострадавших. Их доставили в больницу.

"По предварительным данным, водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила Марченко.

На месте происшествия работают представители соответствующих ведомств.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Болград Одесской области пьяный водитель на BMW врезался в стену жилого дома.

В полиции отметили, что местный 29-летний житель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля BMW, выехал с дороги и врезался в стену жилого дома.

В результате аварии пострадали водитель и двое его товарищей возрастом 30-ти и 31-го лет, которые находились в салоне. Младший по возрасту пассажир от полученных травм погиб. Другие двое мужчин сейчас в больнице с черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями.

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