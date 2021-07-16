Он госпитализирован в тяжелом состоянии, его оперируют.

В Одессе во время учебных стрельб получил ранение полицейский.

Об этом журналистам сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

"У полицейского выпал из рук пистолет, автоматически произошел выстрел, и пуля угодила в область живота", - сказали в полиции.

Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Туда срочно вызвали бригаду хирургов из Военно-медицинского центра Южного региона, которые имеют большой опыт проведения подобного рода хирургических операций.

Сейчас выясняются все подробности происшествия.

Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, потерпевший – молодой мужчина.

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Автор: Лариса Козовая