В Одессе во время учебных стрельб получил ранение полицейский.
Об этом журналистам сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.
"У полицейского выпал из рук пистолет, автоматически произошел выстрел, и пуля угодила в область живота", - сказали в полиции.
Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Туда срочно вызвали бригаду хирургов из Военно-медицинского центра Южного региона, которые имеют большой опыт проведения подобного рода хирургических операций.
Сейчас выясняются все подробности происшествия.
Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, потерпевший – молодой мужчина.
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