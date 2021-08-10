В Одессе с пятого этажа сорвался лифт, в котором находились люди.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого. Лифт с двумя пассажирами сорвался с пятого этажа.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и врачи. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали.

Читайте такжеВ УЗ прокомментировали инцидент с домогательствами к пассажиркамПо предварительным данным, во время движения на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская