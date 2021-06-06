В Лодзи упал лифт с людьми / фото TVN24
В одном из домов в центре польского города Лодзь оборвался лифт с двумя гражданами Украины.
Об этом сообщает TVN24.
Мужчины 41-го и 42-х лет как раз работали на крыше в шахте лифта на 15 этаже, когда кабина сорвалась вниз.
Медики вытащили пострадавших украинцев, оба остались живыми, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.
Польские правоохранители расследуют инцидент.
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