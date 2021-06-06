Пострадавшие мужчины в больнице.

В одном из домов в центре польского города Лодзь оборвался лифт с двумя гражданами Украины.

Об этом сообщает TVN24.

Мужчины 41-го и 42-х лет как раз работали на крыше в шахте лифта на 15 этаже, когда кабина сорвалась вниз.

Медики вытащили пострадавших украинцев, оба остались живыми, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Польские правоохранители расследуют инцидент.

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Перевод: Катерина Комолова