Неадекватный мужчина не реагировал на просьбы одеться и приближался к огню. Его передали медикам.

В Одессе в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко голый мужчина идел возле "Вечного огня" и материл прохожих.

Как сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, инцидент произошел вчера примерно в 16:00.

Отмечается, что охранники коммунального учреждения "Муниципальна варта" во время дежурства в парке увидели возле памятника Неизвестному матросу обнаженного мужчину, который сидел возле "Вечного огня" и выкрикивал в адрес прохожих оскорбления.

Неизвестный при этом применял ненормативную лексику.

На просьбы охранников прекратить хулиганство и одеться мужчина реагировал агрессивно и придвигался еще ближе к огню, чем подвергал себя опасности.

Охранники вызвали полицию и скорую помощь. Через некоторое время мужчину все-таки убедили одеться. Его передали прибывшим медикам.

Как писал УНИАН, в Харькове голый мужчина посреди улицы бросался на людей. А гость из столицы устроил в Виннице настоящий дебош: материл патрульного инспектора, угрожал ему насилием и показал половой орган.

Тогда как на Волыни мужчина пришел в церковь полностью голый. Патрульные приехали в церковь, сняли на камеру голого мужчину и составили на него протокол об административном нарушении.

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Автор: Лариса Козовая