Предпринимательница ежемесячно платила должностному лицу 25 тыс. грн.

В Одессе задержали чиновника "Укрзализныци" за систематическое вымогательство денег у предпринимательницы, которая торговала продуктами питания в поездах и на вокзалах.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Установлено, что руководитель одного из подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога" пригрозил местной предпринимательнице всячески препятствовать или вообще запретить ее торговую деятельность, если она ежемесячно не будет платить ему лично 25 тыс. грн.

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"Он требовал и получал от местной предпринимательницы поборы за беспрепятственную торговлю продуктами питания в пригородных поездах и на территории вокзалов", - рассказали в управлении.

Правонарушителя задержали во время получения очередной взятки. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. На время досудебного расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области пьяный водитель на BMW врезался в стену, есть жертва.

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