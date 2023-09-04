Бабушка оставила девочку вместе с 4-летним мальчиком на пошла в магазин.

В Одессе 2-летний ребенок выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, о происшествии, произошедшем 3 сентября на улице Ядова, в правоохранительные органы сообщили медики.

Пострадавшую госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Видео дня

По предварительной информации, девочку, которой всего один год и одиннадцать месяцев, вместе с 4-летним братиком мать на некоторое время привезла к бабушке.

По словам пожилой женщины, она ненадолго оставила внуков одних и пошла в магазин.

"За это время девочка предположительно забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Врачи диагностировали потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела", - сообщили в полиции.

Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете социальных служб не состояла. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

Как сообщал УНИАН, в Белогородке на Киевщине утонул 4-летний мальчик. По данным полиции, сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию от родителей 2 сентября. Более 100 человек были задействованы в поисках мальчика, по следу шли служебные собаки, местность обследовали с помощью дрона. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Вас также могут заинтересовать новости: